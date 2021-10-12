Бикин, Хабаровский край, 12 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. По сообщениям в СМИ и соцсетях о том, что в одной из воинских частей несколько военнослужащих применяют физическое насилие по отношению к сослуживцу в Бикинском гарнизоне возбуждено уголовное дело в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и вымогательство по предварительному сговору с применением насилия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

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В ходе следствия установлено, что в начале октября рядовые Магомедов и Тарчоков, проходящие военную службу по призыву в одной из воинских частей, по надуманному основанию, выразившемуся в неисполнении, по их мнению, рядовым Исламом Алиевым ограничений, установленных военной службой, и желая проучить его, нанесли ему несколько десятков ударов кулаками и ногами по телу.

После этого Магомедов и Гашимов, решив воспользоваться сложившимся положением, потребовали от Алиева 20 тыс. рублей, а также его мобильный телефон. Желая подавить волю потерпевшего к сопротивлению, Гашимов и Магомедов нанесли ему еще несколько ударов руками и ногами. Только вмешательство других военнослужащих остановило правонарушителей от дальнейших активных действий.

«В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, прапорщик, служивший по контракту в одной из частей ВС России, найден мёртвым в Прионежском районе Карелии.