Орск, Оренбургская область, 12 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области с 14 октября школьников переводят на дистанционное обучение. Решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19, сообщает мэрия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Две недели ученики пятых — девятых будут заниматься дистанционно. В школах отменяются факультативы, занятия в секциях и кружках. На карантин закрывают и учреждения дополнительного образования, спорта и культуры.

В то же время чиновники подчеркнули, что продолжить индивидуальные занятия смогут спортсмены, которые готовятся к чемпионатам и первенствам России, мира и Европы, и воспитанники детских школ искусств, планирующих участие во Всероссийских и Международных конкурсах.

Напомним, ранее дистант вводили в школах Оренбурга, Бузулука, Бугуруслана, Абдулино.