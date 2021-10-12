Кызыл, , 08:16 — REGNUM Исполняющим обязанности министра информатизации и связи Тувы назначен 34-летний Айдын Чюдюк. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он приступил к работе 12 октября.

И.о. министра информатизации и связи Тувы Айдын Чюдюк Правительство Тувы

Ранее он занимал должность и.о. руководителя администрации главы и аппарата правительства республики. По словам нынешнего руководителя аппарата Сергека Хертека, новый министр должен оценить эффективность работы в «столь важной и приоритетной отрасли».

«Несмотря на молодой возраст, он прошел хорошую школу. Работал в органах исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях, управлял разными проектами в крупной коммерческой организации, показал себя, как эффективный менеджер», — добавил он.

Как отмечается, бывший руководитель министерства Урана Насюрюн освобождена от должности по собственному желанию.