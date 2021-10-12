Республика Индонезия, 12 октября 2021, 08:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула проблему неравенства и дискриминации в отношении вакцины против коронавируса на конференции высокого уровня, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, которая проходила в Белграде (Сербия), сообщает Kompas.
«Неравный доступ к вакцинам все еще имеет место быть», — заявила Ретно Марсуди в своем заявлении для прессы после участия в саммите.
По словам главы МИД Индонезии, равный доступ к вакцинам — это самое серьезное моральное испытание для всех стран во время пандемии. Дискриминация и политизация вакцин усиливают неравенство в отношении вакцин.
Ретно Марсуди заявила также о ценности и принципах сотрудничества между странами Движения неприсоединения. Геополитическое соперничество угрожает духу сотрудничества в преодолении пандемии и других мировых проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, следующий саммит «Большой двадцатки» G20 запланировали провести на курортном острове Бали власти Индонезии.
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