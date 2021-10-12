Индонезия, 12 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула проблему неравенства и дискриминации в отношении вакцины против коронавируса на конференции высокого уровня, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, которая проходила в Белграде (Сербия), сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Неравный доступ к вакцинам все еще имеет место быть», — заявила Ретно Марсуди в своем заявлении для прессы после участия в саммите.

По словам главы МИД Индонезии, равный доступ к вакцинам — это самое серьезное моральное испытание для всех стран во время пандемии. Дискриминация и политизация вакцин усиливают неравенство в отношении вакцин.

Ретно Марсуди заявила также о ценности и принципах сотрудничества между странами Движения неприсоединения. Геополитическое соперничество угрожает духу сотрудничества в преодолении пандемии и других мировых проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, следующий саммит «Большой двадцатки» G20 запланировали провести на курортном острове Бали власти Индонезии.