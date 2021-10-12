Чита, 12 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 540, причём 236 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 61 775 пациентов (+172 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1483 человека (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 134 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-10 за сутки).

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