Берлин, , 08:15 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились, что попросят глав МИД своих стран провести в скором времени встречу по нормандскому формату. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Владимир Путин с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном Kremlin.ru

«Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в нормандском формате. Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу», — сказал он журналистам.

По его словам, Меркель и Макрон общались 11 октября по телефону сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после с главой России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва неоднократно заявляла, что вопрос о Донбассе не может решаться между Россией и Украиной, поскольку РФ не является стороной конфликта на востоке украинской территории. Сам же Киев отказывается выполнять Минские соглашения по Донбассу, а потому переговоры России с Украиной на высшем уровне в настоящее время бессмысленны.

Читайте также: Политолог: Меркель не будет встречаться с «паном Зеленским» для его пиара