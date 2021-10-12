Томск, 12 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в правительство РФ и в федеральный Минтранс с просьбой смягчить требования к малым аэропортам. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в областной администрации.

(сс) Maklay62 Самолет

Обращение было направлено в связи с приостановкой с 5 октября рейсов авиакомпании «СиЛА» по внутриобластным маршрутам Томск — Каргасок — Новый Васюган и Томск — Кедровый. Как напомнили в обладминистрации, вступило в силу постановление правительства РФ от 5 октября 2020 года, ужесточившее требования по обеспечению транспортной безопасности для малых аэропортов.

Как подчеркнул Жвачкин, новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок.

«Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселённых пунктов», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что новые требования избыточны для маленьких посёлков в глухой тайге: «Вопрос транспортной доступности людей не менее важен, чем её безопасность».

Жвачкин просит перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход. По его мнению, необходимо учитывать интенсивность выполнения полётов и тип посадочной площадки.

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