Москва, 12 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Министерство строительства России определило критерии отнесения жилых домов к категории «ограниченно годных» для проживания. Соответствующий приказ вступает в силу 12 октября, пишет «Парламентская газета».

Павел Редин ИА Красная Весна Ветхое жилье

В документе говорится, что ограниченно годными могут признаваться здания, в которых есть крен, дефекты и повреждения. Эти признаки министерство предлагает считать снижающими несущую способность, но не свидетельствующими об опасности внезапного разрушения.

Жить в доме, который признан ограниченно годным, можно при условии, что проведён мониторинг его технического состояния, либо выполнены работы по обеспечению безопасности проживания — укреплены и восстановлены конструкции и грунты.

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Ответственность за оценку и обследование многоквартирных домов возложена на региональные межведомственные комиссии. Чтобы запустить процедуру обследования, заявления кого-то из собственников, которое можно подать через портал госуслуг.