Тбилиси, , 08:11 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, вернул почти весь ранее купленный мёд. Об этом 11 октября сообщила журналистам посетившая политика член основанной им партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Эка Херхеулидзе.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

Она прокомментировала слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, заявившего, что голодовка является «цирком», если при этом съесть полкилограмма мёда. По словам Херхеулидзе, «мёд» рекомендовал экс-президенту врач для того, чтобы заменить сахар.

«Саакашвили приобрел пять небольших баночек мёда, по 50 гр. каждая. Когда Миша услышал информацию, что этим спекулируют, чтобы бросить тень на его голодовку, он попросил передать всем, что он сдал назад четыре банки мёда вместе с актом и подписью», — сказала член ЕНД.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что он начал принимать соки и мёд. 10 октября личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что политика нужно срочно госпитализировать, но это потом опроверг адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.

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