Киев, 12 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Продажи новых легковых автомобилей на украинском авторынке в сентябре 2021 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В общей сложности за месяц на Украине было продано 10 тыс. экземпляров автомобилей.

Среди автомобильных марок украинского авторынка в сентябре лидирует Toyota. За первый осенний месяц текущего года на Украине было продано 1 570 автомобилей японской марки, что на 14% больше, чем год назад. Доля Toyota на авторынке Украины в сентябре составила 16%.

Вторую строчку заняла французская марка Renault, реализация которой в сентябре на Украине составила 1 260 экземпляров (+19%). Тройку лидеров замыкает южнокорейская Kia (1000 ед.; рост в 2,1 раза).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Volkswagen (490 ед.) и Nissan (450 ед.).

Напомним, в августе 2021 года украинские дилеры реализовали 8,8 тыс. новых легковых машин — на 28% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

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