Кемерово, 12 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области будут увеличены темпы вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Об этом было сказано на на аппаратном совещании правительства региона.

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«В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в мире, стране и регионе необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации, особенно среди людей категории 60+», — было сказано на совещании.

Также будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, магазинах, организациях и местах большого скопления людей.

Ранее кузбасские власти сообщили, что несмотря на наблюдаемый рост числа обращений в поликлиники с пневмониями и коронавирусом, Кемеровская область в данный момент находится в «зелёной» (благоприятной) зоне по всем ключевым позициям.

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