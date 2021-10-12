Уфа, 12 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Режим самоизоляции вводят в Башкирии для лиц старше 65 лет. Об этом 12 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба.

Alexandre Dulaunoy Пожилые люди в масках

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Хабиров пояснил, что режим самоизоляции вводится с 13 октября для не вакцинированных пожилых людей.

«Тех, кто вакцинировался, эта норма на касается», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главные врачи медицинских организаций Башкирии отправили в адрес главы республики письмо, в котором они проинформировали его о высокой смертности и тяжёлом течение COVID-19 у людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Главврачи предложили ввести для этих категорий жителей режим обязательной самоизоляции.