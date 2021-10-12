Иволгинский район, Бурятия, 12 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Иволгинском районе задержаны два молодых человека по обвинению в жестоком избиении местного жителя. Тело 33-летнего мужчины с многочисленными травмами было найдено на окраине села Поселье 2 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие преступления

Задержанным 17 и 18 лет. По данным ведомства, несовершеннолетний обвиняемый встретился с потерпевшим в Улан-Удэ 1 октября, потребовав от него возвращения долга. Вместе они поехали в пригородное Поселье, но не получив денег, подросток начал избивать мужчину. Последний попросил помощи у 18-летнего соседа.

«Однако юноша наоборот вместе с подростком нанес мужчине множество ударов руками, ногами по голове и различным частям тела. После этого молодые люди насильно увели потерпевшего к реке, где пытались утопить, сбросив его в воду, но после неудачной попытки продолжили бить мужчину деревянными палками, а затем оставили его на берегу и скрылись», — отметили в ведомстве.

В результате от полученных травм мужчина через некоторое время умер.

Задержанные молодые люди к настоящему времени полностью признали свою вину и дали подробные показания. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.