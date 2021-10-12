Биробиджан, 12 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Жителей Еврейской автономии просят вакцинироваться и соблюдать самоизоляцию в случае заражения коронавирусом. Пока ситуация в регионе такова, что многие инфицированные пренебрегают противоэпидемическими мерами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Читайте также: В ЕАО резкий рост числа больных COVID-19 — госпитали заполнены почти на 90%

«При проведении эпидемических исследований установлено, что до 70 процентов заболевших пользуются общественным транспортом, посещают торговые центры и магазины. Не соблюдение масочного режима способствует росту заболеваемости. Также у нас введён режим самоизоляции для людей старшего возраста. Тем из них, кто до сих пор не вакцинирован против новой коронавирусной инфекции, особенно важно избегать появления в местах массового скопления людей», — обратил внимание главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.

По его словам, в Еврейской автономии идёт сезонный рост уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. При этом большинство заразившихся — это люди старше 65 лет. Также растет заболеваемость в возрастных группах 50−60 лет и 30−49 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии растёт уровень заболеваемости COVID-19. С 9 по 12 октября в регионе заболели коронавирусом 192 человека (с 8 по 9 октября — 37). Всего в данный момент лечение от этой инфекции проходит 1121 житель региона.