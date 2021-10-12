Пермь, 12 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Руководителем аппарата администрации Перми станет Александр Молоковских, который сейчас является заместителем главы администрации Дзержинского района города. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Пермь

СМИ также отметило, что Александр Молоковских является сыном депутата Пермской думы, заместителя генерального директора ООО «Зелинский групп» Владимира Молоковских.

Должность главы аппарата мэрии стала вакантной в конце сентября — с отставкой Светланы Ивашкиной. Сейчас обязанности руководителя аппарата исполняет начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Галина Полунина.