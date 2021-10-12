Москва, 12 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Во вторник, 12 октября, в столице России ожидается погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в городе составит +12…+14 °С. Об этом 12 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Также указывается, что ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление 750 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 13 октября в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что рост среднегодовой температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года.