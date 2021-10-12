Кемерово, 12 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 835 105 человек (50,6% от подлежащих вакцинации). Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Он уточнил, что из них люди старше 60 лет — 223 058 человек (43,3% от подлежащих вакцинации).

Отметим, что 25 886 кузбассовцев ревакцинировались, 14 900 из них — пожилые.