Верхнеуральск, Челябинская область, 12 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Челябинской области главы двух крестьянско-фермерских хозяйств осуждены за мошеннические действия при получении субсидий. Приговор вынес Верхнеуральский райсуд, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

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По данным следствия, эти граждане сговорились и сдали в областное министерство сельского хозяйства фиктивные документы о расходовании денег и затем получили субсидии на общую сумму 15, 5 млн рублей.

Суд назначил одному из граждан четыре года условно с трёхлетним испытательным сроком. Второй осуждён к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Также оба должны возместить материальный ущерб в размере 13,65 млн рублей.