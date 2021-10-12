Кызыл, 12 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг поставил перед региональным минздравом и муниципальными властями задачу завершить вакцинацию от COVID-19 к 1 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

NIAID Вакцинация

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При этом он поручил уделить особое внимание отстающим районам. Министерству образования необходимо завершить вакцинацию учителей, применяя к уклоняющимся «жёсткие меры наказания».

Всего к настоящему времени в республике первый компонент вакцины получили 110,5 тыс. человек, что составляет 66,7% от плана. При этом в ряде районов план вакцинации выполнен более, чем на 85%. Завершили иммунизацию 102,7 тыс. жителей, в том числе 15,5 тыс. лиц старше 60 лет.