Переволоцкий район, Оренбургская область, 12 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Переволоцком районе Оренбургской области к административной ответственности привлечен директор сельской школы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Gov.spb.ru Школьный спортзал

Как отметили в ведомстве, в рамках реализации нацпроекта образовательное учреждение заключило с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на капремонт спортивного зала на 3,8 млн рублей. Условием являлось проведение заказчиком экспертизы результата работ на соответствие условиям контракта. Между тем, экспертиза не проводилась.

По результатам рассмотрения постановления прокурора и материалов проверки Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области директор школы оштрафован на 20 тыс. рублей. В адрес должностного лица внесено представление с требованием устранить нарушение.