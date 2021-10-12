* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 12 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Федеральный суд Манхэттена вынес приговор жителю Нью-Йорка, который пытался помочь талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с американскими силами в Афганистане, сообщил 11 октября телеканал FoxNews со ссылкой на прокуроров.

Суд

Мужчину признали виновным в попытке оказать материальную поддержку террористической группировке и вербовке нескольких человек на территории США.

Суд установил, что ещё в 2018 году Деловар Мохаммед Хоссейн выразил желание поехать в Афганистан, начал сбор средств на покупку оружия, а когда в 2019 году попытался покинуть США, при нём было обнаружено специальное снаряжение и «тысячи долларов наличными».

Кроме того, следствие нашло доказательства угроз со стороны мужчины в адрес американских солдат. Своему информатору Хоссейн сообщал, что собирается «убить нескольких неверующих», пока не умрёт сам.

Осужденный отправится в тюрьму на 35 лет в январе 2022 года.