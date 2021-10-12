Киев, , 07:50 — REGNUM Новым руководителем миграционной службы Украины стала Наталья Науменко, написал 11 октября в своем телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Наталья Науменко Dmsu.gov.ua

До этого назначения она работала на посту первого заместителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Украине назначили нового председателя Верховной рады. Им стал вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

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