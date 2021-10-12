Киев, 12 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Новым руководителем миграционной службы Украины стала Наталья Науменко, написал 11 октября в своем телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Dmsu.gov.ua Наталья Науменко

До этого назначения она работала на посту первого заместителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Украине назначили нового председателя Верховной рады. Им стал вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.