Владивосток, 12 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Приморье с начала года зарегистрировано 568 ДТП, в которых у водителей выявлены признаки опьянения. В пьяных авариях погибли 54 человека, 336 получили травмы различной степени тяжести, повреждено 951 транспортное средство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе УМВД по региону.

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Отмечается, что больше всего пьяных водителей выявляют по воскресеньям. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество таких автоаварий, возросло на 6%, а число погибших в них людей увеличилось на 32%.

С начала года в отношении водителей, задержанных в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, составлено 7924 административных материала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве с начала года правоохранители задержали 23 педагога, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.