Екатеринбург, 12 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В воздухе над Екатеринбургом после начала тления торфа не обнаружили превышения допустимого содержания вредных веществ. Об этом сообщает областное министерство природных ресурсов и экологии.

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Показатели фиксирует автоматическая станция контроля. Превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

К такому же выводу пришли и специалисты Роспотребнадзора, которые отреагировали на запах гари. Они проверили содержание взвешенных веществ, оксида углерода, сажи, двуокиси серы и других и не выявили превышений ПДК.

Как сообщало ИА REGNUM, тление торфа отмечалось к югу от Екатеринбурга. 11 октября жители ряда районов города жаловались на смог. В тот же день пожарным удалось существенно снизить площадь тлеющего очага.