Оренбургский район, Оренбургская область, 12 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении чиновников Весеннего сельсовета возбуждено уголовное дело. Должные лица администрации села подозреваются в злоупотреблении полномочиями, сообщает областная прокуратура.

Коррупция

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки, во время которой были выявлены махинации с землёй. Чиновники администрации в 2012 — 2014 годах изменили вид использования земельных участков с «для благоустройства и озеленения территории» на «для малоэтажного строительства». Впоследствии собственниками земли стали родственники чиновников, получившие участки для индивидуального жилищного строительства без проведения конкурентных процедур.

По данным надзорного ведомства, в результате таких действий муниципальное образование недополучило в бюджет за продажу земли не менее 10 млн рублей.