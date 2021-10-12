Улан-Удэ, 12 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Бурятии смертность среди пациентов с коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки зарегистрировано сразу восемь новых летальных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Одному из скончавшихся было меньше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1898 человек.

В ковидных стационарах в настоящее время лечатся 707 пациентов. 65 тяжёлых больных находятся в реанимации, 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Лечение в амбулаторном режиме получают ещё около 1,7 тыс. носителей коронавируса.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 898 коек: занято — 707, свободно — 191 койка. Занятость коечного фонда составляет 78,7%», — отметили в оперштабе.