Абакан, 12 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Ещё девять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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По данным республиканского оперштаба, умерли семь женщин (61 год, 63 года, 67 лет, 68 лет, 76 лет, 81 год, 82 года) и двое мужчин (61 год, 80 лет).

С начала 2021 года в Хакасии скончались уже 810 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 141 носитель коронавируса, выздоровели 229 человек.