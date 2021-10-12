Южно-Сахалинск, 12 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Пожар произошел в частном жилом доме в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По ее данным, возгорание произошло в доме № 28/1 по улице Садовой в селе 3-я Падь. Спасатели прибыли на место происшествия спустя восемь минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем была охвачена площадь 90 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября пожар произошел в частном жилом доме в Кургане. В результате возгорания погибли четыре человека. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность печного оборудования.