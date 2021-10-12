Биробиджан, 12 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Еврейской автономии растёт уровень заболеваемости COVID-19. С 9 по 12 октября в регионе заболели коронавирусом 192 человека (с 8 по 9 октября — 37). Всего в данный момент лечение от этой инфекции проходит 1121 житель региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

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Ковидные госпитали региона заполнены на 88,4%, с пневмониями из-за COVID-19 госпитализированы 237 пациентов. За трое суток в регионе погибли от коронавируса три человека. Во всех больницах области находятся на лечении 290 пациентов с пневмонией, в том числе 11 детей.

Общее число заболевших COVID-19 достигло 8540 человек, погибших — 397.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Еврейской автономии Павел Копылов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса госслужащих и сотрудников организаций, работающих с людьми. Те, кто полностью не привьётся до 15 декабря 2021 года, будут отстранены от работы или переведены на «удалёнку». Первый компонент вакцины необходимо получить до 15 ноября.