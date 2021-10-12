Лондон, , 07:34 — REGNUM Спор ЕС с Польшей по вопросу верховенства права приведет к поражению Брюсселя, написал 11 октября журналист Мэтью Линн в статье для британского издания The Telegraph.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что решение польского конституционного суда о приоритете законов страны над европейскими возмутило Евросоюз. В ЕС начали угрожать Варшаве лишением финансирования. Линн отметил, что кризис в отношениях Евросоюза и Польши назревал давно.

По мнению журналиста, указанная проблема может наложиться на уже имеющиеся. Он подчеркивает, что ЕС в настоящий момент страдает от «валютного хаоса», пандемии коронавируса, а также политической ситуации в Германии, где недавно прошли парламентские выборы. Кроме того, на состоянии Евросоюза отражается неопределенность с голосованием во Франции в 2022 году, экономическая обстановка в Италии и слабость обороной сферы европейских стран.

Линн полагает, что конфликт ЕС с Польшей может закончиться выходом Варшавы из объединения, аналогично тому, что совершил Лондон в случае с «Брекситом».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что польские власти будут бороться за сохранение Евросоюза в виде содружества сильных независимых государств, а не супердержавы.

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