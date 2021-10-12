Кемерово, 12 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1199 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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Отмечается, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 11 716 человек.

Всего в регионе выявлено 58 956 случаев заражения коронавирусом, 56 394 человека выздоровели 1363 пациента скончались.