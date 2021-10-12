Челябинск, 12 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Челябинской области 94% госпитализированных с COVID-19 не имеют прививок от коронавируса. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Он также отметил, что основная часть тяжёлого течения болезни тоже встречается у непривитых граждан. В связи с этим обязательную вакцинацию он назвал своевременной мерой. Текслер добавил, что все хотят, чтобы обычная жизнь продолжалась без дополнительных ограничений и локдаунов.

«Для этого обязательно нужно пройти вакцинацию», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на Южном Урале началась обязательная вакцинация для работников ряда сфер. Привиться должны чиновники, педагоги, медики и работники сферы обслуживания.