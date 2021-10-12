Уссурийск, Приморский край, 12 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в ряде преступлений: иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, разбой в целях хищения чужого имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Тюрьма

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В ходе следствия установлено, что утром 28 июня фигурант уголовного дела, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напал на улице на 73-летнюю женщину в Уссурийске. Несмотря на активное сопротивление потерпевшей, мужчина избил её и, угрожая шилом, совершил иные действия сексуального характера. После этого он похитил ее брюки, в которых находился сотовый телефон и скрылся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Барабаш Хасанского района Приморья в ходе совместной операции сотрудников уголовного розыска, Росгвардии и СУ СК России по региону задержан 38-летний житель Владивостока по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.