Омск, 12 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня в Омске начала портиться погода, сообщили ИА REGNUM 12 октября в мэрии. Городские дороги и улицы с утра припорошил небольшой снег.

Татьяна Иващенко В Омске

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Омске ожидается снег с дождём при плюсовых температурах.

Как заверили в мэрии, омские дорожники готовятся к переменам погоды. Проводится мониторинг городских магистралей. «При опасности возникновения гололёдных явлений на проезжей части дорог будут приняты необходимые меры», — говорится в сообщении городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии под влиянием антициклона ожидается сухая и тёплая погода.

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