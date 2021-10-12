Кемерово, 12 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 октября, за прошедшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 179 случаев.

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«Новокузнецк — 30, Кемерово — 28, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 16, Киселевск — 12, Белово — 12, Анжеро-Судженск — восемь, Калтан — восемь, Осинники — восемь, Мыски — пять, Юрга — пять, Таштагольский МР — пять, Гурьевский МО — три, Яшкинский МО — три, Топкинский МО — два, Тяжинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Новокузнецкий МР — один, Тисульский МО — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 173 пациента выздоровели, семеро скончались.