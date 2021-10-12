Лондон, , 07:26 — REGNUM Ранняя реакция правительства Великобритании на COVID-19 и задержка с введением карантина в начале 2020 года стали «одной из самых серьезных неудач в области общественного здравоохранения» в истории страны, которые стоили тысяч жизней, говорится в опубликованном 12 октября ежегодном парламентском отчете.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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151-страничный обзор основан на часах свидетельских показаний более 50 человек, включая советников по государственной политике, здравоохранению и науке. Его составители отмечают, что правительство Бориса Джонсона допустило «серьёзные ошибки» и такие же проволочки, как в других европейских странах.

Первоначальная позиция британского правительства, которое сначала не поддерживало идею строгого карантина и выступало за приобретение населением коллективного иммунитета, в докладе называется «фаталистическим политическим подходом».

«Великобритания, наряду со многими другими странами Европы и Северной Америки, на раннем этапе допустила серьезную ошибку, приняв фаталистический подход и не рассматривая более решительный и строгий подход к остановке распространения вируса, принятый во многих странах Восточной и Юго-Восточной Азии», — говорится в обзоре.

«Решения, которые принимались во время первых недель пандемии по поводу введения карантина и мер социального дистанцирования, а также рекомендации, которые привели к ним, стоят в ряду одних из самых больших неудач в сфере общественного здравоохранения, которые когда-либо имели место в Соединенном Королевстве», — объяснили составители.

Напомним, 138 тыс. человек умерли от COVID-19 в Великобритании с начала пандемии, что является одним из самых высоких показателей смертности в мире.

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