Сухум, 12 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Заключение о наличии состава преступления в действиях депутата парламента Алмасхана Ардзинбы, стрелявшего в центре Сухума, попросил дать Верховный суд генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

uzz75 Автомат Калашникова

Согласно результатам предварительного расследования, в октябре6 текущего года Ардзинба, грубо нарушив общественный порядок и выражаясь нецензурной бранью в адрес пытавшихся его остановить сотрудников МВД Абхазии, произвёл несколько выстрелов из автомата Калашникова. Отмечается, что оружие в депутата было приобретено незаконно, также у него не было прав на его хранение и ношение. Всего Ардзинба произвёл не менее 20 выстрелов вверх, после чего скрылся с места инцидента на служебном автомобиле Hyundai Tucson.

Генеральный прокурор Абхазии направил в Верховный суд представление о выдаче заключения относительно наличия в действиях депутата Ардзинбы состава преступления по статьям о хулиганстве, совершённом с применением огнестрельного оружия и о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МВД Абхазии был временно отстранён от должности в связи с инцидентом со стрельбой в центре Сухума.