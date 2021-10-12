Челябинск, 12 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация в Челябинской области введена для тех граждан, которые в силу своей работы постоянно контактируют с большим количеством людей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

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«В текущей ситуации это верное решение», — отметил глава области. И добавил, что учителя, врачи, работники торговли и других сфер — они наиболее подвержены риску заражения и сами могут быть источником опасности для других граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательная вакцинация ведена в регионе с 11 октября. К декабрю сотрудники ряда сфер должны поставить обе дозы вакцины, если не имеют медотвоода.