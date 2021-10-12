Добрянка, Пермский край, 12 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края 64-летний житель обвиняется в убийстве сына. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Балконы

По данным следствия, 18 июня 2021 года пьяный отец не пускал домой сына. Тогда 40-летнйи мужчина попытался попасть в квартиру через балкон. Через окно в подъезде пермяк забрался на балкон. Увидев это, пожилой мужчина умышленно столкнул сына с карниза балкона, расположенного на четвертом этаже дома.

В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что собрана достаточная доказательственная база, материалы дела переданы в суд.