12 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Китайцы наивно полагают, что высказывания Меркель о вине Германии перед еврейским народом за Холокост связаны с раскаянием и чувством вины, и ставят Германию в пример Японии, которая не раскаивается за убийство китайцев.

Цинь Шихуан, , 08:23 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель 10 октября посетила мемориал Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме и возложила венок в память о 6 млн евреев, убитых нацистами.

Китайско-японские отношения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждый визит в «Яд ва-Шем» — это глубокое потрясение для меня. Преступления против еврейского народа, свидетельства которых хранятся здесь, — это постоянное напоминание об ответственности, которую несет Германия, и предупреждение нашему народу», — заявила Меркель.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с большим интересом обсудили это событие и слова Меркель под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«В отличие от япошек, эти не пытаются приукрасить историю агрессии в надежде, что милитаризм снова придет к власти!» — заявил Линлин Чжэньюй.

Другой пользователь добавил, что японцы до сих пор поклоняются военным преступникам в храме Ясукуни, расположенном в Токио, а потому ни о каком раскаянии речи быть не может.

Храм Ясукуни. Токио David Monniaux

«Вот японцам стоило бы поучиться признавать свои исторические ошибки», — заметил xxerx.

Пользователь Eternal Xiangyua отметил, что слова, сказанные Меркель, исходят не из ответственности за будущее человечества или раскаяния за содеянное, а из опасения, что нацистский дух вернется в Германию, что нанесет огромный вред германскому народу.

«Япония считает, что их преступления — это ошибка их предшественников, поэтому нынешние поколения не несут за это никакой ответственности, и прошло так много времени, что стоит прекратить исследовать эту проблему и двигаться дальше», — отметил Kazakihui 1.

На улице. Токио. Япония xinhuanet.com

Другой комментатор заметил, что единственное, что уяснили японцы по итогам Второй мировой войны, — это атомные бомбардировки на территории Японии, но никак не причины, по которой они имели место.

«Некоторые японцы спросили меня, что вы будете делать, если Китай и Соединенные Штаты вступят в войну? Я сказал, чтобы они не волновались об этих вещах. Даже если Китай и Соединенные Штаты вступят в войну, первой жертвой должна стать Япония. США не могут просто так высадиться в Китай воевать, а вот на острова прибыть могут», — издевательски заметил «Ананас тушеный».

«Меркель: «Мемориал жертвам нацистского Холокоста будет передаваться из поколения в поколение»; Синдзо Абэ: «Нельзя допустить, чтобы будущие поколения продолжали нести судьбу извинений», — предложил сравнить высказывания немецкого и японского руководства на схожую тему Фрэнк Ю.

Мемориал жертвам Холокоста. Германия Alexander Blum

«После поражения Японии не было проведено идеологической чистки, которая бы не позволила в будущем переписывать историю, как это было сделано в Германии», — добавил Yuluojinchen.

Многие пользователи отметили, что, по их мнению, Германия очень хорошо поработала над осмыслением Второй мировой войны. Но фактически просто-напросто они слабо представляют реальную ситуацию с исторической памятью в современной Европе, включая Германию. Идея «двух тоталитаризмов», согласно которой коммунизм и нацизм в равной степени отвечают за развязывание Второй мировой войны, — это фактически инструмент реабилитации нацизма. Коварный инструмент, который в каком-то смысле даже опасней прямого непризнания Японией своей вины.