Село Барабаш, Приморский край, 12 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В селе Барабаш Хасанского района Приморья в ходе совместной операции сотрудников уголовного розыска, Росгвардии и СУ СК России по региону задержан 38-летний житель Владивостока по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе УМВД России по краю.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Жертва педофила

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В ходе операции было установлено, что в сентябре ранее судимый мужчина в соцсетях «ВКонтакте» начал переписку с 9-летней девочкой на сексуальные темы, предлагая ей сделать интимные фотографии, видео за деньги.

Школьница сообщила об этом родителям, которые обратились за помощью в полицию. С этого момента переписку вели оперативные сотрудники уголовного розыска. Впоследствии они назначили время и место встречи с подозреваемым, где он и был задержан.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Растлителю малолетней грозит лишение свободы до 20 лет.

Полиция предложила родителям повторить с детьми правила безопасности в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вынесен приговор 37-летнему северодвинцу, он признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка и распространении порнографии.