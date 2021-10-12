Тегеран, 12 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. 11 октября глава Парламентской комиссии по сельскому хозяйству, водным источникам, природным ресурсам и окружающей среде Ирана заявил, что одним из существующих механизмов расширения торговых связей между Ираном и Швейцарией являются бартерные сделки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Джавад Асгари заявил на встрече с прибывшим с визитом спикером парламента Швейцарии Андреасом Эби, что иранцы хорошо относятся к швейцарскому народу и властям страны. По его словам, отношения двух стран восходят к 100-летней давности, причем обеим сторонам удалось наладить хорошие обмены в различных областях.

Спикер швейцарского парламента Эби заявил на встрече, что его визит в Иран преследует множество целей, включая возрождение и реализацию меморандумов о взаимопонимании, подписанных в последние годы.

«Швейцария — страна с большим количеством водных ресурсов, а Иран обладает обширными землями. Теперь, если будут созданы подходящие условия для сельскохозяйственной кооперации, в отношениях двух стран могут произойти позитивные события. Швейцария хорошо развита в области животноводства и является страной-экспортером сельскохозяйственной продукции. Кроме того, мы заметно продвинулись в экспорте древесины и чая», — отметил он.

По словам Эби, причинами сокращения торговых операций между Ираном и Швейцарией, безусловно, являются пандемия коронавируса и санкции.