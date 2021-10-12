Южно-Курильск, Сахалинская область, 12 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. На Курилах ведётся активное строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья. Председатель правительства Сахалина Алексей Белик 12 октября посетил стройку в Южно-Курильске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

moritz320 Ключи от нового жилья

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Дом на 12 квартир в Южно-Курильске планируется сдать в декабре 2021 года — в настоящее время ведутся работы по канализации и благоустройству территории.

В 2021 году в Южно-Курильске были сданы три дома, в которые переселились из аварийного жилья 107 семей. Ведётся строительство ещё 11 домов на 214 квартир.

«Вопрос переселения жителей из аварийных домов является для нас одним из приоритетных. Люди должны жить в комфортных условиях. Поэтому надо сдавать новые дома в срок. Этот вопрос будем продолжать держать на особом контроле», — сказал Алексей Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО наблюдается отставание по реализации федеральной программы расселения людей из аварийного жилья. В 2021 году из ветхих домов переселены 80 человек, план по расселению выполнен чуть более, чем на 15%.