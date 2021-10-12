Тегеран, 12 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. 11 октября глава МИД Ирана и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР в телефонном разговоре договорились о необходимости дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в международной и региональной областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор обменялся мнениями о двусторонних отношениях, а также о путях достижения более высокого уровня сотрудничества в региональной и международной областях.

Пандор выразила удовлетворение встречей с министром иностранных дел Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подчеркнув важность дальнейшего расширения двусторонних отношений.

Она отметил, что ярким примером позитивного развития двусторонних связей является предстоящий визит иранского президента Ибрагима Раиси в Преторию.

Амирабдоллахиан приветствовал предложения южноафриканской коллеги, подчеркнув, что в повестке дня должны стоять вопросы взаимодействия двух стран в сферах инвестиций, энергетики и здравоохранения.