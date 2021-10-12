Тегеран, 12 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Перерыв» режиссера Навида Никха Азада получил награду «за лучший короткометражный фильм» на фестивале короткометражных фильмов «Потомство» в Соединенных Штатах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 октября.

Согласно официальному веб-сайту, фестиваль короткометражных фильмов «Потомство» ежегодно проходит в Блэксбурге (штат Вирджиния) и проводится Школой исполнительских искусств Вирджинии.

Фестиваль призван предоставить платформу для независимых кинематографистов и студентов по всей юго-западной Вирджинии. «Потомство» стремится вдохновить кинематографистов, создавая контент, заставляющий задуматься, а также демонстрирующий широкий спектр стилей, жанров и интересов.

Иранский фильм «Перерыв» рассказывает историю девочки, которая хочет уйти из школы на перемене и пойти на стадион Азади, чтобы посмотреть футбольный матч.