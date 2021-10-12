Тегеран, , 08:45 — REGNUM 11 октября власти Исламской Республики Иран направили самолет с гуманитарной помощью для пострадавших в результате теракта в шиитской мечети в Кундузе (Афганистан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Самолет с гуманитарной помощью, включающей медицинское оборудование, направился из Ирана в Афганистан, чтобы помочь пострадавшим в результате пятничного теракта в шиитской мечети в Кундузе», — сообщило посольство Ирана в Кабуле.

Ранее террорист-смертник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напал на мечеть, когда толпа шиитских верующих читала пятничную молитву, унеся жизни свыше 100 и ранив по меньшей мере 200 человек.

На прошлой неделе Иран направил в Афганистан свою пятую партию гуманитарной помощи, содержащую 50 тонн продовольствия, медикаментов, одеял и других предметов первой необходимости.