Тегеран, 12 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. 11 октября министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что пропаганда в средствах массовой информации не должна оказывать негативного влияния на отношения Баку-Тегеран, отметив, что его азербайджанский коллега имеет возможность посетить Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахян сделал эти замечания в интервью российской государственной телевизионной сети, подчеркнув: «Поскольку в последние дни министр иностранных дел Армении посетил с официальным визитом Тегеран, глава МИД Азербайджанской Республики также может осуществить визит в Иран в целях расширения двусторонних отношений».

«Одним из приоритетов внешней политики правительства Ирана является сосредоточение внимания на соседних государствах, в том числе на северных соседях», — заявил министр иностранных дел, отметив, что Азербайджан и Армения считаются двумя значимыми соседями Исламской Республики.

«Иран не может сотрудничать с одним соседом против другого, потому что Тегеран проводит сбалансированную внешнюю политику, а это означает, что Исламская Республика стремится наладить отношения с Азербайджаном и Арменией на основе взаимных интересов», — подчеркнул он.

Иранский высокопоставленный дипломат также заявил, что он готов посетить столицы обоих соседних государств в ближайшее время.

Указав на переговоры со своим азербайджанским коллегой, Амирабдоллахян сообщил о проведении дружеской и откровенной беседы в кулуарах конференции Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразив обеспокоенность иностранным вмешательством в регион, а также изменением геополитики.