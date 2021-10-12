Москва, 12 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти на $50 млрд (3,5 трлн рублей) в связи с ростом цен на нефть и газ, что на 70% превысит показатель доходов в прошлом году. Об этом 11 октября сообщили в международном рейтинговом агентстве Fitch.

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Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что совокупные доходы по итогам текущего года составят порядка 9 трлн рублей, или около $125 млрд.

«Это на $50 млрд больше, чем в 2020 году, и примерно на $40 млрд больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», — сказал эксперт.

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Что касается газа, то вклад по нему в части доходов ожидается более скромным, несмотря на взрывной рост мировых цен, — около 20−25%. «В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%», — объяснил представитель Fitch.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объём экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе — августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился до $67,4 млрд.